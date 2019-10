{"_id":"5d9e0cc68ebc3e93bd10a00b","slug":"rinku-kumari-deviant","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u0941\u0930\u093e\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hu me ek anokhi naari,Ta su duniya tyagi!Ek naam su prem kiya tha,Wa ki surat tyagi!Ta su mharo Preet purano,Ta su Preet wa jagi!Naynon me anokho supno,Kajar chod anuraagi!Holi ro wo geet suhano,Kanha ri lat lagi!Jiwno kiyo haram re rano,Bas gai ta me aagi!Jagat ri to reet na jano,Ban gai me vairagi!