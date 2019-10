श्याम प्यारे

{"_id":"5d92cfc38ebc3e93dd48f453","slug":"rinku-kumari-dear-shyam","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u094d\u092f\u093e\u092e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tumhare anurakt k kaaran hi,Nahin jiska nivaran hi!Saubhagya se mil hi jate,Kr lete tumhe dharan hi!Tum ho,hai usha ki kiran,Nirasha mite tumhare kaaran!Aabha ho,tum muskate chand,Duniya chod kare tumhara waran!Samiksha kare agyato se tumhari,Tum Saawan ki ghata bhari!Ki mujh per hi girti bund,Suno mere mit o!giridhari!Sammukh ho humare ki dur kahi,Aakar h ki nirakar kahi!Khoja man, mandir,ghar me,Yahi pas ho ya dur kahi!Sansar avsadon ka ghera h,Tum ho,dur tum (andhera)ka dera h,Smaran kar ese humesha,Ur (hriday)me hota fir sawera h!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए