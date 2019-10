{"_id":"5da1a16e8ebc3e017553bbad","slug":"rinku-kumari-chains","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0902\u091c\u0940\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Banaati nahi hun,Ban jati hai!Kuch bate khud gadh jati hai!Sayad yahi himmat deti hai,Ki jo karna hai,Khud karna haiYe chaukhat khud langhni hai!Khud doudna hai,Sapno k piche,Khud badhna hai,Manjhil ki or!Na abhi koi sath hai,Na tabhi koi sath hoga!Sath ka sochna toKagaz ki naav hai!Aajadi ki udankise achchi nahi lagti?Paaon ki bediyankise pasand hai?Kon hai joInmen bandhna chahega?Inhe todna bhi khud hi hai,Rukh modnaBhi khud hi hai!Duniya ki aawaj na sun,Kuch pana haiTo chodna bhi khud hi hai,Bina ruke,Doudna bhi khud hi hai!RK- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए