{"_id":"5d9e06738ebc3e016e028f3e","slug":"rinku-kumari-boasting","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0941\u0930\u0941\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Anjaan h Wah gulab meri hasrton se!Ban gai h shan fir bhi barkto se!Nemat mangi thi h khuda,Khushnuma rakhna,dur use gam ki sarhadon se!Galib ki mahar se shayri rahanuma hui!Mere khwabon se wakif gajal wallah hui!Khwab dekha tha h khuda,Teri mahar ki me mukt-a-gunah hui!Gunahon ki jhanjhir abhi tuti kaha?Meri shayri se kahani abhi ruthi kaha?Bahut sahna hai h khuda,Meri jindagi se gam ki sada chuti kaha?Mene bhi socha dil manjur hoga unhen,Aayna khyalon ka dikha,jarur hoga unhen,Kaha khabar thi h khuda,Apni gustakhi me bhi"garur"hoga unhen!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए