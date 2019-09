{"_id":"5d8ddb4f8ebc3e017e52c469","slug":"rinku-kumari-aspires","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u094d\u0935\u093e\u0939\u093f\u0936\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ummido se pare ho,Vishwas se pare!Sharte hai meri,Mano to batau?Bahut ajib-si h khwahishKi mein duniya dekhna chahati hu,Tera hath thamkar!Ab dusri sunnaKi kuch likhna h mujheIs duniya per,Tum per or khud per,Us per jisne janm diya,Jo mera pahla drashya h,Jisne mujhe banaya,Meri maa......................Us per jisneBahut housla diya,Kuch banane ka,kuch sikhne ka,Mere papa.....................Tisari,suno to batau?Padhna h is shrishti ko,Gunwano ko,Mahan manshviyon ko!Jo bahut kuch sikha jate h!Aakhiri khwahishNahin,Sapne to bahut h,Per bata deti hu,Ye khwahish hDusro ka rashta banne ki,Apno ka hosla banne ki!Jo me karke dikhaungi,Kuch banke dikhaungi!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए