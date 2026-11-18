बल्कि हर रोज़... मुझे ही 'फ्राय' करती जाएगी!"

मछली और शिकारी

मस्त राम ने छेड़ा राग पुराना,

बोले— "कैसे फँसी मेरे जाल में, ज़रा यह तो बताना?"

सुनते ही राम प्यारी का पारा चढ़ा,

मुँह फुलाकर बोलीं— "हाय राम! यह कैसा सवाल गढ़ा?

क्या समझ रखा है तुमने, मैं कोई मछली हूँ?"

मस्त राम हँसे— "अरे जानू, मैं भी कहाँ कोई मछुआरा था,

पर सच कहूँ, वो पुराना दौर ही बड़ा प्यारा था।"

प्यारी ने तरेरी आँखें, शक की सुई घुमाई,

बोलीं— "सच-सच बताओ, तुमने क्या लीला रचाई?

उस समंदर के किनारे, 'मछलियाँ' ही ताड़ते थे न तुम?

उन्हीं की तलाश में, बीच पर भटकते थे न तुम?"

मस्त राम ने मासूमियत का चोला ओढ़ा,

और जवाब में तंज का ऐसा तीर छोड़ा—

"नहीं रियली! मैं तो बस स्वाद का दीवाना था,

मेरा मकसद तो वहाँ की 'स्पेशल फ्राय मच्छी' खाना था।

मुझे क्या पता था कि किस्मत ऐसा खेल दिखाएगी,

एक 'जिंदा मछली' वहीं मेरे गले पड़ जाएगी...

जो फिर जिंदगी भर तली नहीं जाएगी,

बल्कि हर रोज़... मुझे ही 'फ्राय' करती जाएगी!"

-रमेश मेंदीरत्ता

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एक घंटा पहले