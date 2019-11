रिश्ता नहीं भरम था मेरा

{"_id":"5dd0223f8ebc3e54ef7ada5d","slug":"renu-tiwari-rishta-nahi-bhram-tha-mera","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092d\u0930\u092e \u0925\u093e \u092e\u0947\u0930\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Rishta nahi bhram tha mera....Jab se dekha logo ko yahi samajh na aata tha,apne ghar me foot padi par logo ka dard bhata tha ,sahi galat ka gyan hai sara fir apne ghar kyu dhyan nahi,duje ki najaro pe najare iske siwa koi kaam nahi,ghar tuta duje ka to dil me khushi hath me marham hai,inka bhi waqt aayega iska gyan inhe thoda kam hai.dekh jarurat apno ki ye to rang badalate hai,kabhi dost kabhi sahara kabhi dushman bhi ye bante hai.hamne sada chaha jinko samjha sabko apna tha,nahi pta tha bhram tha mera na koi rishta apna tha.rishte to sachhe hote hai par un rishto ka dor nahi,matlb ki ye duniya sari koi rishta shesh nahi.dekh ke apna fayda pal pal rang badalte hai,tum bhi samajh jana samay se yahi ummeed ham karte hai,rishte nibhao to unse jo rishte samjhte hai,dhoke wale rishte bhi ek jaise hi dikhte hai.parkh parkh ke logo ka ek sansar bana lo tum,mana ki bheed bahut hai par thoda kasht utha lo tum