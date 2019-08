{"_id":"5d5312cc8ebc3e6ce64e537e","slug":"ravindra-singh-suno-priye","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0941\u0928\u094b \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0947!","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

सुनो प्रिये !मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसेआपने आज फिर भेज दियेचार लाल गुलाब के सुन्दर फूलप्यारे कोमल सुप्रभात संदेश के साथमाना कि ये वर्चुअल हैं / नक़ली हैंलेकिन इनमें समायाप्यार का एहसास / महक तो असली हैनादाँ हूँ / प्रकृतिप्रेमी हूँ / कवि हूँकदाचित मुझे ये फूल असली लगते हैंआपकी साइंटिफ़िक समझ का क़ायल हूँये चार फूल हृदय के चारों चेम्बर्स के लिये-Two atria and two ventricles.1. Right Atrium2. Right Ventricle3. Left Ventricle4. Left Atriumसच कहूँ एक फूल ही काफ़ी हैख़ून में घुलकर ऑक्सीजन के साथतन के पोर-पोर में प्यार महकाने के लियेअब मेरी छेड़ की बात सुनो!रोज़ रखती रहनासुप्रभात संदेश मेंसिर्फ़ एक लाल गुलाब का फूलनहीं तो मौक़ा पाकरकोई रख न दे दिल मेंनए तरह का आकर्षक फूलऔर वो जब नागफनी बनकरदिल के सभी चेम्बर्स में चुभेगामख़मली एहसासात को लहूलुहान करेगातो बहुत याद आयेगी आपकीमत भूलना सिर्फ़ एक फूल रोज़!सिर्फ़ एक रेड रोज़!!ये तीन फूल कहीं और भीजाकर प्यार को महकातेतो तीन और प्यारभरे दिलमेरे देश में बढ़ते।जय हिंद !रवीन्द्र सिंह यादव- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए