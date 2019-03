{"_id":"5c86c08abdec22146a72c3b8","slug":"ravi-anand-tum-mujhe-block-kar-sakti-ho-delete-nahin","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e \u092e\u0941\u091d\u0947 \u092c\u094d\u0932\u0949\u0915 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u094b \u0921\u093f\u0932\u0940\u091f \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

दिल के टाइमलाइन पर तुम्हारी तस्वीर ऐसे टैग हो गई है जैसे आसमा में चाँद। काश मैं तुम्हें रिमूव कर पाता ,अन-इनस्टॉल कर पाता । प्रेम के आगे विज्ञान भी अज्ञान है, नतमस्तक है।दिल का टूटना वो अलग बात होती है ... जिसमे एक दूसरे को लोग धोका टाइप देतें हैं , दरअसल अपना केस में ये बेसिक ऑफ हर्ट ब्रेक और ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट नहीं था ।दिल तो मेरा आज भी नहीं टूटा है हां, मन जरुर टूटा है । मन और दिल का टूटने में काफी फर्क होता है । मन टूटने के केस में आप किसी से चाह कर भी घृणा नहीं कर सकते । वैसे प्रेम का कोई ब्रेकअप नहीं होता है ... ये अनन्त समय तक चलने वाली प्रकिया है । कोई आए ..जाए परन्तु वो दफ़्न हुई एहसास कभी मरती नहीं , ठीक आत्मा की तरह । कहीं दिखती नहीं , विलुप्त हो जाती है ।तुम कहाँ हो पता नहीं मुझे , तुम्हारा पता कहाँ है कुछ भी मुझे मालूम नहीं है ... पर कभी -कभी ये जरूर लगता है कि तुम बदल गई हो , हो सकता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी , (ये मजबूरी वाला बात मैं अपनी दिल कि तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ ) । फेसबुक पर you can't reply this conversation. Leen more. सब कुछ बयान कर रहा है , बस इतना ही तो पूछा था कि कैसे हो ? एक जबाब कि अपेछा थी बस , बाद बाक़ी तुम्हारा लाइफ तुम्हारी मर्जी । कौनसा हमारा तुम्हारा रिश्ता खून का था ... बस एक अनुबंद का था जो खत्म हो गया ।तुम करो तुम्हरी मर्जी है ये , पर मैं तो तुम्हें भूलने कि चेस्टा कभी भी नहीं करूँगा ।हां वो मेरी बातें याद हैं न तुम्हें कि , मुझे तुम ब्लॉक तो कर सकती हो पर डिलीट नहीं । गूगल कर लो ब्लॉक और डिलीट में क्या अंतर होता है समझ में आ जाएगी , दोनो एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नही है।रवि आनंदहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए