वैसे तो प्रेम को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है जितना पानी के वास्तविक स्वाद को किसी को बताना ।हम अक्सर प्रेम को दो लोगों के बीच के रिश्ते का नाम दे देते हैं। इक्कसवीं सदी में प्रेम एक सांकेतिक चिन्ह सा हो गया है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के बायो और इसके स्टोरी स्टेटस तक सीमित सा हो के रह गया है। किसी को केवल स्व-शरीर पा भर लेना क्या प्रेम है ? या कोई व्यक्ति जिसने किसी से प्रेम किया हो उसको अपने पूरे ह्रदय से चाहा हो और वो उसे नहीं मिला तो क्या वो प्रेम में असफल है ? या प्रेम तब सफल है जब किसी का एहसास अपके अंतर आत्मा को छू ले । मेरे लिए प्रेम बस यही है , इसमे न जीत है न हार है , प्रेम बस एक अद्धभुत एहसास है।1969 में एक सिनेमा आई थी खामोशी , इस गीत के बोल लिखे थे गुलज़ार साहब और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने और आवाज़ थी लाता जी की ।खास कर इस युग की पीढ़ी को इस गीत को ज़रूर सुनना एवं समझना चाहिए । गुलज़ार साहब ने वास्तव में मूलतः प्रेम की वास्तविक भाव को इस गीत के माध्यम से लोगों को बखूबी समझाने की कोशिश की है । इस गीत के बोल इस प्रकार हैं ,हम ने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू हाथ से छूके इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो सिर्फ़ एहसास है ये रूह से महसूस करो प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो हम ने देखी हैTranslation -I have seen the odorous fragrance of those eyesdo not stain relationship by touch of handThis is an experience; realization savour in with your soullet love be love, don't give it any other nameI have seenप्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं एक खामोशी है सुनती है कहा करती है ना ये बुझती है ना रुकती है ना ठहरी है कहीं नूर की बूँद है सदियों से बहा करती है सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो हम ने देखी है ...Love is not love is not sound ,this is a silence which speaks and listens by itselfIt does not die, it does not stop, it does not stasis ,It is a drop of ecstasy that flows for perpetuity.This is an experience savour in your soullet love be love, don't give it any other nameI have seenमुस्कराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं और पलकों पे उजाले से छुपे रहते हैं होंठ कुछ कहते नहीं, काँपते होंठों पे मगर कितने खामोश से अफ़साने रुके रहते हैं सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो हम ने देखी है ...Somewhere in eyes it stays like a smilestays like light on the eyelashes , Lips do not say much but on quivering lips,many silent stories remain pendulous ,This is an experience savour in your soullet love be love, don't give it any other nameI have seen .गुलज़ार साहब के प्रेम को बड़े सौम्यता एवं सरलता के साथ कागज के पन्ने पर सजा के हम सबको समझाया है।तो आइये इस गीत को सुनते हैंhttps://youtu.be/doPtBhDTpj0रवि आंनद( गीत के अनुबाद में गलती केलिए माफी , बेहतर अनुबाद केलिए सुझाब दें )हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए