दर्द की दास्तां

{"_id":"5dd283738ebc3e54cf09c7a7","slug":"raushan-naz-dard-ki-dastan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0930\u094d\u0926 \u0915\u0940 \u0926\u093e\u0938\u094d\u0924\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tu bhul jaa mujhe pr itna yad rkhna,Dard to hogi mujhe pr tm na parwah karna,Mai tere ghar ke samne se jau kafan me lipat kePar thoda bhi tm na apna aansu bekar karna,Dard ke dariya me bah gay kuch log,Pyar karte rahe bewfai kar gay kuch log,Kya pata tha ki kisi din dard itna bhi degi,Dard ki dawa samjh kar jahar pi gay kuch log,