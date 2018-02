{"_id":"5979a0804f1c1bd9588b4576","slug":"rashmi-mishra-ehsaas-h","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0939\u0938\u093e\u0938 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mere Dil mein jo Armaan h tere liyeUn sabko maa kese batao tuje,Tera pyar teri parvaah Jo mere liyeUn sabka etbaar parvaaz muje,Mene chaha tuje apni bahon me luMene chaha teri god me sar rakhoon,Mere sankoch ne mujko simtaya hPyar kese karoon ab bayan me tuje,Teri akhon ki bhasha me pad leti huTeri shant jubaa bhi samaj leti hu,Meri ye hi samaj tere liye pyar hApne bhavon Ko kese batao tuje,Teri har ek baton Ko subti hu meUn baton Ko chup chap Karti hu me,Teri baton Ko manna hi pyar hAur kese karoon pyar bayan me tuje,Apni baton Ko kahna nahi aata hAbhivyakti ki rah nahi jata h,Mere bhavon Ko samjo yahi pyar hAur kese karoon ab bayan me tuje.हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए