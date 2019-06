माँ इंतज़ार ही करती रही

{"_id":"5d1261f28ebc3e3c923df9e8","slug":"ranu-uniyal-ma-intejaar-hee-karti-rahee","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0901 \u0907\u0902\u0924\u095b\u093e\u0930 \u0939\u0940 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0930\u0939\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

माँ इंतज़ार ही करती रहीमाँइंतज़ार ही करती रहीकि कब बेटियां आएंगीया पोती आ कर कहेगीदादी यह है तुम्हारा दामादकभी उसका भी परिचय होगाकि यह हैं तुम्हारे पापा की बुआमाँ की मौसी, हाँ यही तो हैंवह महानगर वाली ताईजीबिताये हैं जिनके साथकितने ही इतवारबचपन केमाँधरे रह गयी कितनी ही साड़ियांसूट, लिफाफ़ो में बंदकितने ही सौ के नोटपहले रखे रखती थी वोकिशमिश, काजू के डिब्बे, या पुरानेचांदी के सिक्केकि बेटियां आएंगीबहु को मिलवानेआखिर पोते की बहुका मुँह वो भी तो देखेचाव से, निछावर करे उन परढेरों ढेर आशीर्वादमाँ इंतज़ार ही करती रहीशहर सुलगता रहाअपनी ही रफ़्तार तलेघरों के परदे भी मैले हो गएखिड़किआं चिपक गयीअपनी ही कुण्डियों सेअचार के मर्तबानआँगन में पड़े पड़े सील गएजवान बेटे बूढ़े हो करग्राटुईटी और पेंशनबटोरते रहेबेटियां बाल रंगने लगीबहुएं हो गयींऔर भी तीखी तर्रारदिवाली आई चली गयीहोली का रंग भी सूख गयापत्तों सा पीलापनगालों को अंदर तकचीर गया , खा गयी यादेंजिस्म की अनगिनतझुर्रियों को, औरउंगलियां सिमट गयीमुट्ठी के अंदरकभी न खुलनेके लिएघर खंडहर होते गएलोग शहर आते रहेमुहल्लों में शादियांहोती रहीचुनावों की चर्चाजारी रहीऔर माँइंतज़ार ही करती रहीरानू उनियालRanu UniyalProfessor and HeadDepartment of English and Modern European Languagesuniversity of Lucknow gmail [email protected]