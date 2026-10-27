हमारे कर्मों से ही भारत की नई सुबह होगी!

हम देश के युवा है



हमने गाँव की पगडंडी पर, टूटे सपने देखे हैं,

डिग्रियों के बोझ तले, भटकते अपने देखे हैं।

तब मन पूछे—क्या इतना ही अपने देश का मान है?

जब युवा के पास हुनर हो, पर अवसर कहाँ, सम्मान कहाँ है?



हम युवा हैं, हमें सवाल करना आता है,

गिरकर फिर अपने पैरों पर खड़ा होना आता है।

हमें अपने देश से प्यार है, इसलिए खामोश नहीं रहेंगे,

अन्याय के सामने झुकने के बजाय, सच के साथ खड़े रहेंगे।



जाति-धर्म से ऊपर उठना ही, मानवता का संस्कार है।

हर बेटी को शिक्षा मिले, हर श्रमिक को सम्मान,

हर युवा को अवसर मिले—यही हो नए भारत की पहचान।



मेरी क्रांति किसी से नफ़रत करना नहीं,

गलत को गलत कहने से डरना नहीं।

मेरी क्रांति किसी का घर उजाड़ना नहीं,

बल्कि टूटे हुए सपनों को फिर से सँवारना है।



केवल भाषण से नहीं, कर्मों से बदलाव लाएँगे,

शिक्षा, समता और न्याय का दीप हर ओर जलाएँगे।

देश केवल नक्शा नहीं, करोड़ों उम्मीदों का नाम है,

उन उम्मीदों को सच करना ही युवा शक्ति का काम है।



आओ, मिलकर ऐसी तस्वीर बनाएँ,

जहाँ हर चेहरे पर सम्मान हो, हर हाथ को काम मिले।

हमारी मेहनत से देश का भविष्य सँवरे,

और हर इंसान को जीने का पूरा अधिकार मिले।



हम युवा हैं, इतिहास बदलने का अरमान रखते हैं,

दिल में मानवता और आँखों में हिंदुस्तान रखते हैं।

हमारी पहचान केवल हमारी उम्र से नहीं होगी,

हमारे कर्मों से ही भारत की नई सुबह होगी!

-रत्नेश प्रसाद राव



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47 मिनट पहले