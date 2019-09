तू अटल मार्ग पर चलता चल

{"_id":"5d763bb78ebc3e93b24e2a24","slug":"ranjana-misra-to-atal-marg-per-chalta-chal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0942 \u0905\u091f\u0932 \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0924\u093e \u091a\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

To atal Marg per chalta chal ,Tu akath kahani kahta chal ,Chahe kitne kantak aayen chahe kitni badhayen hon ,Ho unche parvat per chaddhna ya teddhi meddhi Rahen hon ,Ye kadam tere Na ruken kabhi bus har pal yun hi chalta chal ,Tu atal Marg per chalta chal tu akath kahani kahta chalTere adamya sahas se jab badhaen ye takrayengi ,Tera anisht na kuchh hoga ye choor choor Ho jayengi ,Tu bus aage ko baddhta chal ,Tu atal Marg per chalta chal ,Tu akath kahani kahta chal ,Utsah Tera nirbal Na Ho Sankalp sada tu draddh rakhna ,Jab tak na tujhko Lakshya mile man Ko Apne shudraddh rakhna ,Tu Lakshya pe Drishti rakhta chal ,Tu atal Marg per chalta chal ,Tu akath kahani kahata chal .