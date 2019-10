मंजिल का मुसाफिर

{"_id":"5d959e7c8ebc3e016308f45e","slug":"ranjana-jeena-manjil-ke-mushafir","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0902\u091c\u093f\u0932 \u0915\u093e \u092e\u0941\u0938\u093e\u092b\u093f\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Thak kar na baith aie manjil ke mushafirManjil bhe milegi or milne ka maja bhe ayegaNit naye sapne tu daikhPura karane k unhe rakh housalaAgar lakchy tera hai bulandTo sapne sach bhe honge or sach hone ka maja bhe ayegaDur kar apne man ka andheraChal uth apni pahachan banaAndheri raaho mai jala kr diyaTu mushkilo ko asan banaAge tujhme hai kuch krne ki shakti toTujhe oo pahachan v milegiThak kar na baith aie manjil ke musafirManjil v milegi or milne ka maja bhe ayegaHoushla buland kar raho par chal deTujhe tera mukam mil jayegaakele tu pahal kar kafila khud ban jayegaNa kamayabi ki dhund se ghabranaKamyabi ka suraj teriTeri taqdeer roshan kar jayegaTu thak kar na baith aie manjil ke mushafirManjil bhe milegi ormilane ka maja bhe ayega.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए