मंजिल का मुसाफिर

Thak kar na baith aie manjil ke mushafir
Manjil bhe milegi or milne ka maja bhe ayega
Nit naye sapne tu daikh
Pura karane k unhe rakh housala
Agar lakchy tera hai buland
To sapne sach bhe honge or sach hone ka maja bhe ayega
Dur kar apne man ka andhera
Chal uth apni pahachan bana
Andheri raaho mai jala kr diya
Tu mushkilo ko asan bana
Age tujhme hai kuch krne ki shakti to
Tujhe oo pahachan v milegi
Thak kar na baith aie manjil ke musafir
Manjil v milegi or milne ka maja bhe ayega
Houshla buland kar raho par chal de
Tujhe tera mukam mil jayega
akele tu pahal kar kafila khud ban jayega
Na kamayabi ki dhund se ghabrana
Kamyabi ka suraj teri
Teri taqdeer roshan kar jayega
Tu thak kar na baith aie manjil ke mushafir
Manjil bhe milegi or
milane ka maja bhe ayega.
- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।
आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।