Agyanata ka awaran hatakarGyan ke nirmal parakash seKar diya sada dur jinhoneHar kantak awart mere marg seShrdha samarpan jiwan saralYe apka hi updesh haiSwa lakchay par ho agarsarYahi param updesh haiHai nayan purit prem seOr sewarth surw bhaw haiApki wandi mai piyush ka parwah haiApkE har shabd mai geeta ka antarbhaw haiShree krishan ke saman hi sikhlaya Kartavya nirwah haiApke hi pad chinho seHota hai mera path pardarsanAp mai hi kiy hai maine barhamma vishnu gourish darsanGuru mahima sabdo mai kahane kaYah mera tuchh paryash haiKintu mujh nimna prani keAntas se sarwadaShree charano mai kritanjaly abhar haiAbhar hai