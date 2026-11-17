जब तक गगन में गरिमा होगी, जब तक रवि का प्रकाश रहेगा

अरावली के अंचल में, इतिहास की हुंकार है,

कीलवा की पावन भूमि पर, शौर्य का विस्तार है।



नौ सौ वर्ष पूर्व की गाथा, गौरव का उद्घोष बनी,

तुर्की आतंक के तिमिर में, वीरता दिव्य प्रकाश बनी।



जब कन्याओं की करुण पुकार, कालखंड को कंपाती थी,

तब रूपाजी की रणभेरी, रिपुदलों को थर्राती थी।



सोलह सौ कन्याओं की, मर्यादा का मान रखा,

वीर विरासत के वाहक ने, साहस का सम्मान रखा।



तुर्कों के आतंक से मुक्त कर, स्वाभिमान का दीप जलाया,

कीलवा की पावन धरा पर, परिणय का पर्व सजाया।



नारी-निष्ठा, मान-मर्यादा, मानवता के रखवाले थे,

रूपाजी रणधीर, धर्मध्वजा के दिव्य उजाले थे।



शौर्य शिखर पर शोभित शोणित, साहस का संचार था,

आंजणा कुल के गौरव का, अद्भुत अलंकार था।



न तलवारों से भयभीत हुए, न विपदा से विचलित थे,

धर्म, धैर्य और दृढ़ संकल्प के, साक्षात् चरितार्थ थे।



कीलवा की कीर्ति-कथा में, कीर्ति का कीर्तिमान रहे,

रूपाजी के रणकौशल के, अमिट अमर आख्यान रहें।



धरा धवल, ध्वजा दिव्य, धाम धैर्य का धाम बना,

वीर विभूति के वंदन से, पावन तीर्थ महान बना।



नमन तुम्हें हे वीर शिरोमणि, नमन तुम्हारे नाम को,

शत-शत श्रद्धा समर्पित है, तुम्हारे पुण्यधाम को।



जब तक गगन में गरिमा होगी, जब तक रवि का प्रकाश रहेगा,

रूपाजी आंजणा का यश, युग-युग तक इतिहास रहेगा।



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले