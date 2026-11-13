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महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही थी

RAMANUJ PATHAK

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                            ### विश्वास था, नियम नहीं##₹
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत का युद्ध केवल रण में नहीं हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये युद्ध मन के भीतर भी लड़ा गया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की मर्यादा, वचनों का भार था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबसे पहले टूटा विश्वास था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम तो केवल शब्दों में लिखे जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास तो हृदय में घर बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम टूटें तो संशोधन हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास टूटे तो संबंधों का अंत हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीष्म के वचन थे, द्रोण का अभिमान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण की निष्ठा थी, दुर्योधन का स्वाभिमान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण की नीति थी, अर्जुन का गांडीव था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पात्र के भीतर एक अलग द्वंद्व जीवित था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्यूतसभा में केवल वस्त्र नहीं हारे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सभ्यता के सारे आदर्श हारे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन खड़े थे वे, जिन्हें बोलना चाहिए था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास वहीं टूटा, जहाँ न्याय होना चाहिए था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौरव-पांडव का संघर्ष तो बहाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरअसल टूटते विश्वास का अफसाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ भरोसे की नींव दरक जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ महलों में भी दरार आ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियमों का उल्लंघन दंडित हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विश्वासघात कहाँ क्षमित हो सकता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम व्यवस्था को बाँधकर रखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास मनुष्यों को जोड़कर रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए रिश्तों में नियमों से पहले विश्वास रखिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से अधिक आचरण में मिठास रखिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि नियम टूटने पर राह निकल आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास टूटने पर पूरी दुनिया बिखर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय केवल रणभूमि में नहीं हुई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पहले जो टूटा, वह कोई अस्त्र नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह विश्वास था… कोई नियम नहीं था!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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