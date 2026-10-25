ज़िंदगी ने हर वार जीने का नया हुनर दिया।

रिश्तों की चाशनी ने भरपूर शहद दिया,

जिस रिश्ते से जो चाहा, उसने वही दिया।



कितनी हमारी मजबूरियाँ आईने ने छुपा लीं,

यूँ जीने को कई बार कड़वा ज़हर भी पिया।



हर बात मुस्कुराकर कहने की आदत हो गई,

तन्हाई में अकेले रहकर हर दर्द को जिया।



ऊपर से शांत दिखता है जो दरिया का बहाव,

गहराई ने इसकी कितने तूफ़ानों को पी लिया।



अपने अहं को मारकर जब भी कदम बढ़ा,

ज़िंदगी ने हर वार जीने का नया हुनर दिया।



लिखने चला 'अगस्त्य' जो दिल की ये दास्ताँ,

कागज़ पर अश्क और स्याही को मिला दिया।

-राजेश शर्मा 'अगस्त्य'



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एक घंटा पहले