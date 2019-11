ना जाने किस विचार में बैठा हूं

{"_id":"5dc510ac8ebc3e5b7959730d","slug":"rajat-verma-dont-know-what-i-am-waiting-for","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093f\u0938 \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0948\u0920\u093e \u0939\u0942\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Na jane kis bichar me baiitha hun,Ummeden toot gayi hai,Intzaar me baitha hun,Yaadon ka silsila khatam hi nahi hota,Yaadon ko samete us yaad me baitha hun,Na jane kis bichar me baitha hun.Sabdo ke mayajal me rahta hun,Sab kahte hai apni,Par main na kuch kahta hun,Kho chuka hun sab kuch pakar ek baar fir,Ab tootne ke intzaar me baitha hu,Na jane kis bichar me baitha hun.Dastak jo hui the dil par mere,Us dastak ke khayal me rahta hun,Khamosh ho gaye hai alfaz mere,Na jane kyun khud se rutha hun,Kahna to bahut kuch hai,Koi sunle intzaar me rahna hun,Na jane kis bichar me baitha hu.