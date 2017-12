{"_id":"5a36cd244f1c1ba12d8b93d6","slug":"rajat-chaudhary-fellings","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e\u090f\u0902 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Kuch log khte h ki vo hme bhot yaad krte h...Vo khte h ki unki har baat m... Jikr hmara hota hai...Lekin jikr to choriye jnab...Aaj kl to ache se baat ho jaye itna hi kafi h...- Rajat Chaudharyहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए