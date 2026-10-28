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बिल्कुल ना अवसाद करूं...

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

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                            दो दिन में बदलाव...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो हफ्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर, इंसान...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही जिए... साफ सा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पूरे से बंदा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बदल जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंवल की तरह जीवन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खिल जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा साथ देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो हफ्तों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हाथ थामे रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो तीव्र होगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो अधीर नहीं रहेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से नहीं मुझे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु की भक्ति में छुपी... पगले!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे पास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे उसपर ध्यान देना है 🙏
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या भला प्यास है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान अर्जित करना है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब त्यागके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'नया जहां' सृजित करना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे ख्वाबों का... बिल्कुल वर्जित किया आना-जाना है!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अलगाव' से ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौशन हो जाएगी... ✨
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाव से जीने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी सौगंद खानी पड़ेगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदाचरण के रहन-सहन में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मुनाफ़ा' ही है भाई!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकारण क्यों घूमना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह का टुकड़ा, रखे हुई है ख़ुदाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाहता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं दो हफ्ते अच्छे से जल लूं!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमानदारी भरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा प्रयास रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल ना सोचूं फल को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे नहीं आएगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वो?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शायर की लाइनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ आईं मुझे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बंदोबस्त हो जाए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दी हस्ती चाहे लिखाई के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनचर्या बदलूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रिया बदलूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले इन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'दो जज़ीरों' को साधूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन मंज़रों को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी-खुशी स्वीकारूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल ना अवसाद करूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजसे मैं आज़ाद हो गया हूं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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