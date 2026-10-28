बिल्कुल ना अवसाद करूं...

दो दिन में बदलाव...

आता है क्या?



दो हफ्ते,

अगर, इंसान...



वैसे ही जिए... साफ सा...



तो पूरे से बंदा...

क्या बदल जाता है?



कंवल की तरह जीवन...

क्या खिल जाता है?



तन्हाई तू

मेरा साथ देना



दो हफ्तों तक

मेरा हाथ थामे रखना



आग,

कभी तो तीव्र होगी!



ज़िंदगी

कभी तो अधीर नहीं रहेगी



शिकायत,

किसी से नहीं मुझे...



राहत,

प्रभु की भक्ति में छुपी... पगले!



जो मेरे पास है

मुझे उसपर ध्यान देना है 🙏



क्या भला प्यास है?



मुझे बस

ज्ञान अर्जित करना है...



सब त्यागके...

'नया जहां' सृजित करना है



झूठे ख्वाबों का... बिल्कुल वर्जित किया आना-जाना है!!!



'अलगाव' से ज़िंदगी

रौशन हो जाएगी... ✨



चाव से जीने,

ऐसी सौगंद खानी पड़ेगी!



सदाचरण के रहन-सहन में...

'मुनाफ़ा' ही है भाई!



अकारण क्यों घूमना...

रूह का टुकड़ा, रखे हुई है ख़ुदाई



भगवान,

मैं चाहता हूं,

कि मैं दो हफ्ते अच्छे से जल लूं!!!



ईमानदारी भरा

पूरा प्रयास रहे...

बिल्कुल ना सोचूं फल को...



आएगा,

कैसे नहीं आएगा...

कल वो?!



उस शायर की लाइनें

समझ आईं मुझे...



कुछ बंदोबस्त हो जाए...

फिर दी हस्ती चाहे लिखाई के लिए



अपनी

दिनचर्या बदलूं!



अपना

नज़रिया बदलूं!



पहले इन

'दो जज़ीरों' को साधूं...



पिछले,

उन मंज़रों को...

खुशी-खुशी स्वीकारूं...



बिल्कुल ना अवसाद करूं...



आजसे मैं आज़ाद हो गया हूं

-राहुल

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50 मिनट पहले