मौत से मोहब्बत।

सुना है, जब मौत हो जाए,

तो पराए भी मिलने आते हैं,

उसे तो मैंने अपना कहा है,

मुझसे मिलने वो जरूर आएंगे।



बस इंतजार है

मेरी मौत हो जाए...

वो कोई बहाना बनाकर

हमसे मिलने तो आए...



पूछे हमसे, हमको डांटे,

मारे हमको, आंसू बहाए...

बस कोई बहाना बनाकर

हमसे मिलने तो आए...



उस आखिरी वक्त में,

मैं अपनी रूह को

जिस्म में रोके रखूंगा..



वो आकर,

मुझे गले लगाए,

अपनी गोद में सुलाए,

मैं यूं ही सोए रहूंगा...



उसके गोद में सोते ही,

मेरा रूह आजाद हो जाएगा...

उसके साथ मुस्कुराता हुआ,

यूं ही जाएगा...



मेरी तड़प मिट जाएगी,

उस दिन दिल से मुस्कुराऊंगा...



दिल जलेगा,

तड़प मिट जाएगी,

सबके नजदीक रहके,

सबसे दूर जाऊंगा...



मोहब्बत में

मौत होती है न,



मैं मौत से

मोहब्बत करता जाऊंगा...





43 minutes ago