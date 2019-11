तू चांद सी

{"_id":"5dcc5b398ebc3e5b7207403b","slug":"rahul-bhatia-tu-chand-si","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0942 \u091a\u093e\u0902\u0926 \u0938\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tu Chand si haseen or me taaron SA badkismatTu Chand si haseen or m taaron SA badkismat ""Tu rehti mere bich par bhi naa Jane Tu kyu itni अनन्यOr me kyu tere lie itnA bechain ""Kash me ek sitaara hota or tu meri ashmaanFir BaN paata hmara ek alag jahaan "Tu Chand si haseen or me taaron SA badkismat"Tu hi mere Mann Ka geetTu hi meet Tu hi Mera manmeet "'Chand bhi heraan he taare bhi pareshani me heye ashk kiska he Jo itni roshni paani me he,Tu Chand si haseen or me taaron SA badkismatTujhe paanaa to har koii h Chahta basItni si h guzarish ki Tu mera ho jaataTu h chaand si haseen or me taaron SA badkismat"Hum paas he tumhare phir bhi na Jane ky majbooriyan heMe janta hu ki shyd Chand si haseen he or m taaron SA islie ye dooriyan he "