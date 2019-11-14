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मेरे अल्फाज़

तू चांद सी

Rahul bhatia

Rahul bhatia

2 कविताएं

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Tu Chand si haseen or me taaron SA badkismat
Tu Chand si haseen or m taaron SA badkismat "
"Tu rehti mere bich par bhi naa Jane Tu kyu itni अनन्य
Or me kyu tere lie itnA bechain "
"Kash me ek sitaara hota or tu meri ashmaan
Fir BaN paata hmara ek alag jahaan "

Tu Chand si haseen or me taaron SA badkismat

"Tu hi mere Mann Ka geet
Tu hi meet Tu hi Mera manmeet "

'Chand bhi heraan he taare bhi pareshani me he
ye ashk kiska he Jo itni roshni paani me he,

Tu Chand si haseen or me taaron SA badkismat

Tujhe paanaa to har koii h Chahta bas
Itni si h guzarish ki Tu mera ho jaata

Tu h chaand si haseen or me taaron SA badkismat


"Hum paas he tumhare phir bhi na Jane ky majbooriyan he
Me janta hu ki shyd Chand si haseen he or m taaron SA islie ye dooriyan he "


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