बेवफा इश्क

Teri bewafai SE hum kuch nyaa sikhenge...Ab ye hisaab chhod Kar Teri bewafa ankhon peKitaab likhenge...Tujhe apni Zindagi SE jaane SE ab hum nhi rokenge,Zindagi jeene Ka Sapna ab hum tanhai m dekhenge,Tujhe chhod k ab hum sbko dekhenge ,Tujhe Jana h to jaaa... Hum Teri bewafai pe kitaab likhenge.....Tere die iss dokhe p hum bss itnaa likhenge utha lenge kalam or Tere ishq ki aukat likhengeAb bhula denge tujhe ye bat har Baar likhengeTujhe Jana h to jaa hum Teri bewafai pe kitaab likhengeJisne thukraya h Hume unke lie ek BAAT likhenge ..Tujhe jaana h to jaa hum Teri bewafai pe kitaab likhenge...Ab fark nhi pdtaa inn pyaar mohabbat ki baaton SEJo bhi huA hmare sth vo SB jubaan SE byaan or kalam SE likhengeTujhe Jana h to jaa hum Teri bewafai pe kitaab likhengeZindagi jee nhi payenge tere Bina ye BAAT ab nhi likhengeTujhe Jana h to jaa hum Teri bewafai pe kitaab likhengeTujhe chhup chhup k AJ se ham nhi dekhengeTujhe jaana he to jaa hum Teri bewafai pe kitaab likhenge