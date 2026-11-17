मिला किनारा, सहारा भक्ति की नाव का!

अकेले नहीं हो आप इस सफ़र में,

पहले भी ऐसे लोगों से मैं मिल चुका।

कमी ना रखी किसी ने लूट की डगर में,

फ़र्ज़ तो आपने भी निभाया गिराने का।



फिर भी नहीं है, कोई शिकवा आपसे,

ज़रा सा वक़्त, मेरा क्या बुरा आया।

अपनों ने भी, बना ली हैं दूरियाँ मुझसे,

आपने फिर भी, हालात से रूबरू किया।



फँस गया जब, बर्बादी के चक्रव्यूह में,

ढूंढ रही थीं आँखें, उस वक़्त अपनों को।

नोच रहे थे तुम भी, लुटेरों के समूह में,

तमाशबीनों में खड़े देखा, मैंने रिश्तेदारों को।



सोचा न था, कभी निकलूँगा इस जाल से,

यह तो रहमो-करम, मेरे कुल-संस्कार का।

जो हुई कृपा-दृष्टि, सद्गुरु की मेरे हाल पे,

मिला किनारा, सहारा भक्ति की नाव का!





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35 minutes ago