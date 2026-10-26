नैतिकता पर हो जाना है कुर्बान

बड़ा कठिन है रस्ता मानवता का,

लक्ष्य हमारा मंज़िल मिले सत्कर्म से।

राह में न गिराना है अब किसी को

पहुँचकर भी न करना है अभिमान।

यही है जीवन का लक्ष्य महान...!



तू सबूत दे ज़मीर अभी जिंदा है,

गिरे हुए को कर्तव्य समझ थाम ले।

लड़कर जीवन पथ की मुश्किलों से

नैतिकता पर हो जाना है कुर्बान।

यही है जीवन का लक्ष्य महान...!



द्वेष का विष है इस झूठे दरिया में,

धैर्यशील का कर ले तू अमृत-पान।

नामरूप चप्पू कर सत की पतवार,

गुरु कर मांझी, भवसागर हो ले पार।

यही है जीवन का लक्ष्य महान...!





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एक घंटा पहले