इसमें फूल हैं कम , कुछ ज्यादा है सूल

कभी फुरसत हो तो ऐ मेरे दोस्त मेरे आशियाने पे आज

राज - पाट कुछ नहीं है, बंगला गाड़ी कुछ नहीं है

फिर भी मैं हूं मन का राजा



किसी से कुछ मांगने की नहीं है मुझको बीमारी

फिर मुफ्त में मैं क्यों बनू भिखारी



मुझको नही आता अपने सर को झुकना

कभी कोई मुश्किल आये तो हमको आजमाना



मेरे जीने के कुछ तो हैं उसूल

इसमें फूल हैं कम , कुछ ज्यादा है सूल



समय कितना बीत गया, पर आया ना ओ पल

पहले भी नहीं रोया था,ना रोऊंगा मैं कल



जब मजबूत है इतना मेरे दिल का दरवाजा

तो मैं क्यों ना बनू अपने मन का राजा

-रविन्द्र अमन

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एक घंटा पहले