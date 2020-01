मेरी कहानी

{"_id":"5e0b0a538ebc3e87917059db","slug":"pushpa-devi-meri-kahani","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0940 \u0915\u0939\u093e\u0928\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Me nhi janti kya sahi h kya galat h..Bus itna pata h ki muhabbat tujhi se h....Mai nhi manti kya sahi h kya galat h...Bus itna pata h ki qyamat tujhi se h...Mujhe nhi pata ki tujhe pyar h ya nhi h.......Par meri to ibadat tujhi se h..Tere kahne se kaise chhod du tujhe me..Mera to aaj v tujhi se h or kal v tujhi se h.....