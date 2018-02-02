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SHAYRI
लौ बुझ जायगी अँधेरा फिर से आएगा…
जाने वाले तू फिर से लौट आएगा…
देखो तो लाख शिकायतें है……
और मनो तो बस चार दिन की ज़िन्दगी है..
यकीन तेरे लौटने का था मगर ….
ज़ख़्म तेरे जाने का अब तक भरा नहीं ……..
अब तू लौट आया है बेशक……
मगर दर्द दिल का अब तक मिटा नहीं ……
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