Download App
आपका शहर Close
रचना भेजिए
Home ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   SHAYRI

मेरे अल्फाज़

SHAYRI

puja dubey

puja dubey

22 कविताएं

+
5 Views
लौ बुझ जायगी अँधेरा फिर से आएगा…
जाने वाले तू फिर से लौट आएगा…


देखो तो लाख शिकायतें है……
और मनो तो बस चार दिन की ज़िन्दगी है..


यकीन तेरे लौटने का था मगर ….
ज़ख़्म तेरे जाने का अब तक भरा नहीं ……..
अब तू लौट आया है बेशक……
मगर दर्द दिल का अब तक मिटा नहीं ……
Comments
पाठकों की चुनिंदा रचनाएं
सर्वाधिक पढ़े गए

हमारी पाठक शालिनी प्रिया सिन्हा की कविता 'जिंदगी'

Shalini Priya Sinha

Top

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

Other Properties:

© 2017-2018 Amar Ujala Publications Ltd.
Your Story has been saved!