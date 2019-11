प्रेम के गीत

{"_id":"5dc917c28ebc3e5aed7d9925","slug":"priya-somani-prem-k-geet","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u0915\u0947 \u0917\u0940\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo duriyo ka meetha sa drd aaj bhi hWo chand k sath tujhe yad krne ki aadat aaj bhi hAapki yade u hi mitati nhi hWo barish me bheegna mujhe aaj bhi h.Yad nhi aati h aapki qki busy rhti hu thoda kam meLekin aakh bnd krne se phle aapko yad krna aaj bhi h.Nhi roti hu kbhi bhi aapki yado k takiye lekeQki aakho me muskurati hui tasveer aaj bhi h.Nhi bhul payenge kbhi aapkoQki pta h khuda sirf ek bar dua puri krta hLekin ek mulaqat ki dua to aaj bhi h.Ise bhi chod rhi hu adhuri qki pta hWo mulakaate adhuri aaj bhi h……