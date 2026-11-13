हम खुद से बेमतलब की बातें करते हैं

हम खुद से बेमतलब की बातें करते हैं,

ना जाने क्यूँ उन बीती यादों में

खो कर लम्बी रातें करते हैं ।।

-प्रीति गौतम

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले