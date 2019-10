तुम हो नहीं ऐसे

{"_id":"5d922e0c8ebc3e0149509dbc","slug":"priti-deshawar-u-are-not-like-that","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e \u0939\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0910\u0938\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tum vade to karte ho, tum unhe pura kar jaoTum ho nahi aseSapne to khub dikhate ho tum,unhe sakar gar tum kar doNna, tum ho nahi ase.Ma ager main bani pita banne ka vada tumne kia thePer unhe bhi jo tum nibhao toTum ho nahi aseSara din intazar kia ki shayad aaj tum jaldi aaoge shayad mujhe aaj to bahar le jaogePer main bhul gai keTum ho nahi aseSocha tha nai film lagi hai mission mangalsub aas padosi dekhne gai to lagatum aaj to zarur mere lad lagaogeAkhir roti or paneer makhni jo banaya thaPer hae re meri yadashat main phir bhul gai keTum ho ni aseAaj to mere ma bapu ji aae thesubah hi to tumhe bataya thashaam bhi unki asuno or intzaar main nikal gaiRah dekh ma boli tu khyaal rakhna bhul gayato kya dubara aaenge to zaroor aayega beta h humara ma baap ko kya ase kya dekh paaegaPhir alvida kah kar chali gaiPer tum mujhe kabhi samajh paoTum ho ni aseTum mujhe kabhi samjh paoTum ho ni ase