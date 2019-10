वक्त दोबारा नहीं आएगा

{"_id":"5d9348ba8ebc3e93a8446b24","slug":"prerna-karn-waqt-dobara-nahi-aayega","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0915\u094d\u0924 \u0926\u094b\u092c\u093e\u0930\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u090f\u0917\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Na gira khud ko tu itna is safar-e-zindagi mein,Ki ho jayega mushkil tera jeena is do din ki zindagi mein..Aaj jo paas hai tere, kal kuch nahi reh jayega,Lagega haath tujhe jo kal, woh sab naya ho jayega..Aur tu bas usi purani zindagi ki chaal mein khud ko kahin khota chala jayega..Chal uth, sambhal, ki ye waqt phir dobara kabhi nahi aayega..