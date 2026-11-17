जाओ चिराग़ मत खेलो अठखेलियां मुझसे अब हुए भी नाकाम

मेरी मुश्किलों में काम कभी तू आता नहीं बढ़ा कर बार बार दर्द ओ तमन्ना मेरी कभी तू घबराता नहीं

बढ़ा कर फासला मुझसे खुश होने वाले सोचो बदल के मिजाज़ अपना सामने मेरे तू भी आ पाता नहीं

जान के हमें बदनसीब चिराग़ ए दिल मेरा तुम जला ना पाए हो बढ़ा के दर्द मेरा सच तू कह पाता नहीं

करके भरोसा तमन्नाओं पे हुआ दिल भी मगरुर बहुत समझाया दिल को मैने मगर तुमसे कह पाता नहीं

जाओ चिराग़ मत खेलो अठखेलियां मुझसे अब हुए भी नाकाम बार बार ये सच मैं कभी कह पाता नहीं

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1 hour ago