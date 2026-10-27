तमन्ना ए आरजू

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Prem Narayan

Prem Narayan

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                            हमें अभी तुम पुरानी दीवार गिराने से रोक लो वक्त का तकाज़ा है दिल के अरमां को कुछ और बढ़ाने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे मिलने की ख्वाहिश लिए होकर नाकाम तेरे दर से वापस लौट आए हैं हमें कुछ और तुम फसाने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के अरमा आंसुओं में बहाने लगे हम गर मैं नहीं मंजूर तुम्हें तो हमको अब तुम पत्थर से टकराने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ए रुखसत जो दर्द तुमने दिया पी कर जहर मैं सह रहा हूं कुछ मोहलत दो हमें दिल को समझाने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली खुशी कितनी कह सकता नहीं में तुमसे बाद मुद्दत जब मिले हो हमें तुम अपने ही गले लगाने दो
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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