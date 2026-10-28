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फसाना ए वादा ए उल्फत

Prem Narayan

Prem Narayan

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हो गए तुम मौका परस्त जब जान के बेरुखी सामने आऊं कैसे गिर गिर के तेरी नजरों से रस्म ए वफा निभाऊं कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाया ठोकरें मगर मिला ना मंजिल कभी गर तू है खफा मुझसे तो निभा कर वफा शिद्दत से नज़र अब मिलाऊं कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ये तेरे ही फिराक ने की जिंदगी अता मेरी संभाल कर खुद को ही बगैर तेरे मर्जी के मुताबिक सामने आऊं कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप आए तो गम ए हयात याद आ गया दिल पे जो गुजरी हमें अब ये बताओ होकर मायूस दिल को समझाऊं कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना के फसाना ए दिल करना पड़ा याद हमें गुज़रा जमाना तेरा राह ए वफा बढ़ा के बेचैनियां तुम्हें मैं आजमाऊं कैसे
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
47 मिनट पहले

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