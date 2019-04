{"_id":"5cb2a1ecbdec2214130e782e","slug":"preetam-1555210732660","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u094b\u0938\u094d\u0924\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

इससे जरूर पड़े जिसमें आपकी बचपन की सारी यादें है जिसे पुनः जागृत किया गया है। अगर याद आ जाए तो अनमोल विचार प्रस्तुत करें।यह कविता सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस नही पहुचाया गया है। धन्यवाद१)वो सुबह की प्रार्थना वो लंच की यादेंछुट्टी होने पर कैसे *पूजा* घर को भागेसुबह बारिश होने पर खुशी की वो पलबारिश बन्द होने पर गम में जाते थे बदल।२)दो उंगलियों से होती थी *प्रिया* से दोस्ती....छोटी सी उंगली से टूटती थी *गायत्री* से दोस्तीअगली सुबह फिर बनती थी दोस्तीसाहब!! बड़ी लाजवाब थी दोस्ती।।३)थोड़ी थोड़ी बातों में कट्टी कट्टी करते थेखेलते खेलते फिर आपस मे घुल मिल जाते थेचलती हुए क्लास में *प्रिया* टिफिन खा जाते थेटीचर के देखने पर फर्जी मार खा जाते थे४)बड़ी विचित्र थी *सुप्रीम* हमारी वो दोस्तीलंच में घर जाने *प्रीतम* के साथ थी दोस्ती₹२ के चूरन पर साथ थी दोस्तीकुछ भी हो बड़ी लाजवाब थी दोस्ती५)चॉकलेट की जगह हम लॉलीपॉप खाते थेकैंटीन के इस जमाने में गुमटी से खाया करते थेपिज़्जा और बर्गर की जगह टिक्की समोसा खाते थेक्या करे साहब बड़े उम्मीदों से जिया करते थे५)तू ही मेरा हार तू ही मेरा जीत हैमिल जाये साथ तो अजब ही संगीत है.*अभिषेक* का साथ भी अजीब सा महक है*श्रवण* की यारी उससे बिल्कुल भी कम नही है।६)अजीब सा रिश्ता है जो समेटा नही जाताउन हसीं पलो को कभी भुलाया नही जाताकैंटीन में खाये समोसे हमेशा याद आता.क्योकि आप हो इतने खास हो जिन्हें बनाया नही जाता।७)कॉलेज की दोस्ती भी कम नही भाती थी.साईकल होते हुए भी पैदल जाने साथ जाने की जिद थी.....7 घण्टे की पढ़ाई 3 घण्टे में निपट जाती थी.....चाट की दुकानों पर *शालू साहब* रुक जाती थी।।८)साथ जब छोड़ते हैं बड़े दर्द देते हैं....वो लम्हे याद करके *शालू* रोया करते हैं.....साथ की वो सेल्फी देख बहुत याद करते हैं......सच ऐ दोस्त हम बहुत प्यार करते हैं......९)आज भी मिलते हैं तो यादें ताजा हो जाती हैं....दोस्ती की वो पुरानी महक फिर आने लगती हैं.....फोन से बात करो तो आस पास लगते हैं.....क्योंकि सालों की दोस्ती फिर याद आते हैं.....१०)आज की दोस्ती की बात ही निराली है....सब कुछ छोड़कर मोबाइल ही प्यारी है....रहते हैं घर में बोलते है बाहर है.....थोड़े से काम पर पीछे हट जाते हैं.....११) *गायत्री* उन यादो को हम कैसे भुलायंगे......उन्हें याद करके हम रोया करेंगे......*पूजा* आपको जीवन भर याद करेंगे....जीवन के उन पलों को सोचके *शालू* रोयंगे।१२)ऐ मेरे दोस्त तू न *प्रीतम* को भुलाना......मेरी उन यारी को हमेशा याद करना....अपनी हकीकत दुसरो को बताना...याद करके *वंदना* कभी ना रोना।१३) *शालू साहब* के निवेदन को हम पूरा करते हैं......इस दोस्ती को आगे हम बढ़ाते हैं.......कविता में हमसे कोई गलती हुई.....तो माफ् करेंगे आप ऐसी आशा करते हैं।१४) *प्रीतम* की कविता को आगे बढ़ाओ.....अपनी इस दोस्ती को औऱ आगे बढ़ाओ....न राजनीति में अपने सम्बन्ध बढ़ाओ.....मेरे दोस्तों दुश्मनी मत बढ़ाओ।© Copyright reservedDon't edit and paste any part of the poemIf u do with your own risk....Thanksलेखकप्रीतम बाबूहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए