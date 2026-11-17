मेंहदी लगाने वाले हाथ कभी खंजर भी उठा सकती है

मेंहदी लगाने वाले हाथ कभी खंजर भी उठा सकती है

गुलाब की पंखुडियों से होंठ कभी अंगार भी उगल सकती है

किसी की तस्वीर देखकर मजमून मत बनाया कर

साधारण दिखने वाली नदी कभी विकराल भी बन सकती है।



किसी की बेबसी का इतना भी फायदा मत उठाओ

की खोने के लिए उसके पास कुछ भी ना रह जाए

मजबूरों की बद्दुआ जब लगती है जनाब

खुदा को भी आना पड़ता है हिसाब चुकाने के लिए।



वक्त आने पर खुद को इतना भी मत बदलो जनाब

की वक्त जाने पर खुद को हीं पहचान न पाओ

इतिहास देख लो वक्त नें किसी को भी नहीं बख्शा है

वक्त एक दिन सबको तौलता है अपने तराजू में जनाब।



अल्फाजों को कभी बेलगाम मत होने दो साहब

सुना है बेलगाम अल्फाज रिश्ते तोड जाते हैं

जबान से निकले अल्फाज वापस नहीं आते हैं

रिश्ते टूट गए तो मधूर अल्फाज भी जहर लगते हैं।

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एक घंटा पहले