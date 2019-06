रोना भूल गई मैं

{"_id":"5cf8f0b9bdec2207073c686e","slug":"pratibha-saini-i-forget-weep","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u094b\u0928\u093e \u092d\u0942\u0932 \u0917\u0908 \u092e\u0948\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Rona bhul gyi main,Lagta hai khushiyon ka pta bhi gyi main.Aadat ho gyi har zakhm sehne ki,Sukhi ankho ko kanto ke sath rhne ki.Andhere me chiraagon se ab koi vasta nhi,Aasmaan me chamakta ek sitara hi shi.Satarangi chiriya jo rhti thi mujhme,Aaj padhar se bhara pitara ban gyi main.Kal tk khushiaan khafa thi mujhse,Aaj khushiyon se khud hi ruth gyi main.Rona bhul gyi main,Lagta hai khushiyon ka pta bhul gyi main.