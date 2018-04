{"_id":"5ac064234f1c1bcd618b4d39","slug":"prashant-malik-chorahe-par","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091a\u094c\u0930\u093e\u0939\u0947 \u092a\u0930...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

चौराहे परकिसी का मिलनाऔर फिर ढूंढ़ना उसको उसी टाइम रोजपता नही क्यूँ और सिर्फ़ ढूँढना उससे ज्यादा कुछ नही--सड़क परबारिश मेंफ़ोन स्विच ऑफ़ करकेरात कोजाना दूर तक साथ साथऔर वापस आना अकेले पत्थरों में मारते हुए ठोकरऔर देते हुए गाली स्ट्रीट लाइट के खम्बो को , सो रहे कुत्तों कोऔर कहना ख़ुद से कीकोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है--जेब मेंरखना एक कागज का कुछ लिख के मिटाया हुआ टुकडाऔर सिर्फ़ रखनाऔर कहना की वो समझती क्यूँ नहीया उसे दीखता क्यूँ नही--करना उससे hi हेल्लो जैसी बातया hi हेल्लो से मिलती जुलती बातवही की वही बात--कॉलेज में बनाना उसका assignmentऔर खुश होते रहना बिनामतलब४ सालों तकपर फिर भर देना उसकी slam बुक आखरी दिनऔर लिख देना आख़िर मेंkeep in touch---रात को3:40पे देनामिस कॉलऔर सोचनाकी सीने में जो दर्द जमा हैउसको डिटेक्ट करने कीकोई मशीन नही बनाई जाती क्या