तन्हा ज़िंदगी

{"_id":"5df0bf508ebc3e881528ff16","slug":"pranay-singh-tanha-zindagi-1576058704878","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0928\u094d\u0939\u093e \u091c\u093c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Bheed me tanhayi shobhe...shobhe raat me andhiyaara....Jungno ka jab mela laage...jaage tab ujiyaara.,..Din ke waqt jab roshni bhaagi,jaagi din mein raatrani....Jaise uchlta ho nadi me machli,boond boond paani paani....Sukh me puje dhan ko,puje dukh me harjan ko...Dukh me puje jo yaari ko,sab jag puje yarana...Manuj jo puje har van ko,ab puje hai viraana,...Mastana ko masti shobe,shama ko parwana....Panghat pe panharan rehti,dil mein rehta dewaana....