{"_id":"5df0bce48ebc3e8796392bcb","slug":"pranay-singh-apahij","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092a\u093e\u0939\u093f\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Apahij kehte hai log ishq ko mere,jhuki nazro se ho gaye mere phere...Ek tarfa kehte hai ibadat ko mere....Nahi jaante woh khuda ki sohbat ko mere....Maana ki apahij ki bohot bandhan hoti hai...Par bhoolna mat maathe par tilak chandan hoti hai....Chahe mushkil hoti hai dagar par...phir bhi rehta hai safar par....Toote huye qadmo ko phir sehla kar badh jaata hai....unchi unchi chattano par jab woh chad jaata hai....Koun kehta hai jism dekh kar mohobat kiye jaate hai....hum toh rooh ki ibadat kiye jaate hai...kaha meera se kisine bhajan me tere raag nahi...bhagwan ko jo khush kar jaaye aisa koi prayaag nahi....muska kar meera ne kaha....kanha ke liye anuraag sahi....Ek tarfa aashiqi mein kisi ko bigadte dekha hai...Maine toh patthar me bhagwan pujte dekha hai....Aphij hote nahi ishq ke iraade....Thehre rehte hai woh kiye huye vaade....Woh josh apang kadmo mein hota hai...jis pal me insaan bas haar ke rota hai....uss pal woh jashn jeet ka manata hai...waqt ko picheaage nikal jaata hai.....- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए