this poem was written by me dedicated to our former prime minister Atal ji.वह हैं हम सब के प्रिय अटलसिर्फ नाम ही अटल नहीं था उनका काम भी था अचल,अपने इरादों में पक्के कभी ना झुका जिनका सर,इस देश की सेवा में बिता जिनका हर पल,वह हैं हम सब के प्रिय अटलएक कवि जिनकी भावना थी अनमोल,एक राजनेता जिनका चरित्र था निर्मलवह हैं हम सब के प्रिय अटलएक बक्ता जिनका भाषण अविचल,एक प्रधान मंत्री जिनका संकल्प निश्चलवह हैं हम सब के प्रिय अटलसशक्त किया था जिन्होने भारत माँ का आंचल,वह हैं हम सब के प्रिय अटल