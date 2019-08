तू तो हर रूप में प्रकट है

{"_id":"5d5fb76d8ebc3e6c517449a5","slug":"prajna-mishra-tu-toh-har-rup-main-prakat-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0942 \u0924\u094b \u0939\u0930 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0915\u091f \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

on the great day of jnamastami the poem is written by me describing some name of lord Krishna.तू तो हर रूप में प्रकट हैतुझे कृष्ण कहुँ या कान्हा बुलाऊं,तुझे देवकीनंदन कहुँ या यशोदा नंदन बुलाऊं,तुझे परमेश्वर बुलाऊं या जोगेश्वर,तू तो हैं जगदीश्वरतू अच्युत भी हैं अनंत भी,तू तो पार्थसारथी हैं प्रजापति भी,तू अनिरुद्ध हैं अपराजित भी,तू द्वारकाधीश हैं ऋषिकेश भीतू मदन हैं मधुसूदन हैं ,तू नारायण हैं निरंजन हैं ,तू सनातन हैं सर्वजन हैं ,तू जगतगुरु हैं जनार्दन हैंतू वासुदेव हैं विश्वकर्मा ,हैतू विश्वरुपा हैं विश्वमूर्ति है ,तू श्रेष्ट हैं सुदर्शन है ,तू मुरलीधर है मनोहर हैतू इस संसार का सार है,हर जीवन का आधार है ,तुझे कोई कुछ भी बुलाएँतू तो हर एक रूप में प्रकट हैजय श्रीकृष्णा