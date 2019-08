अब कश्मीर भी आगे बढ़ेगा,

{"_id":"5d53955d8ebc3e6d09550ae5","slug":"prajna-mishra-ab-kashmir-vi-age-badhega","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092c \u0915\u0936\u094d\u092e\u0940\u0930 \u092d\u0940 \u0906\u0917\u0947 \u092c\u095d\u0947\u0917\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

this is my own citation, where i want to show the past present and future of Kashmir valley, which is an integral part of our country.अब कश्मीर भी आगे बढ़ेगामें अभिन्न तो थी,पर समस्त नहीं,में आज़ाद तो थी,पर सुरक्षित नहीं ,घाटी से ले के डल तक सब कहने को तो मेरा ही था,पर नजाने कितने नापाक इरादों से रोज मेरा दिल घबरा जाता थाकितनी वादीयां बिछड़ गए,हज़ारों सपने बिखर गए,वह तो राम भी जाने अल्लाह भी,यहां कितने जान ऐसे ही गुजर गएहर साल पर साल यहां युद्ध हुआ,फिर किसी माँ का बेटा, बहन का भाई , पत्नी का पति शहीद हुआ,मिट्टी से लेकर हवा तक सब कांप उठा,ये दर्द मेरे दिल का फिर जाग उठा७० साल से लड़ रही थी मैैैं,कभी अपनों से तो कभी पडो़सी से,अपने ही घर में गुमराह हो केत्रिरंगा ओढ़ ना सकी कभी शांति सेनयी उम्मीद जगी है आज,अब कश्मीर भी आगे बढ़ेगा,कदमों से कदम मिलाकर,नया भारत का भाग्य लिखेगाजय हिन्द