याद रह जाती है

{"_id":"5d35eda18ebc3e6ce70a96c2","slug":"prajapati-vp-yaad-rh-jaati-hain","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u093e\u0926 \u0930\u0939 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Sab kuch badl jata hain bus yaad rah jaati hainChahre wahi rhte hain bus yaad rah jati hainBolte h bahut pyaar se per kabhi kabhi ek chubhan bankr yaad rah jati hainKabhi phool to kabhi kaato ki trh milte hain yaha logKabhi ek mulaakat jindgi bnkr rah jati hain...Kabhi parchai milne aati hain to kabhi saaya bhi praya ho jata hainBas yaad rah jati hain...Kahne ko to sara sansar hain sathPer kabhi kabhi apni sans hi apne paas rah jati hain....Milne ko to milenge hajaro log rasto per ....Per kabhi apni khawahish hi apne paas rah jati hain...Tutate hain kai sapne to kai umeedeLast me bus meri aahat rah jayegi...Lamba ha safar raahi chalna hoga tumhe Barna tumhari chahat neelaam ho jyegi....Sathi na karwaya hain ye kesa imtihaan hainBas safar hain sath or yaad rah jayegiChalna hi jindgi hain nhi to kadmo ke insaan rah jayegi..Apne bhi nhi dete sath bus riste rah jate hain or yaad rah jati hainSunane ko ha kai jakham apne per suna du to apno ki ahmiyat kaha rah jayegiJindgi hain phoolo ki trh rahna sikho barna khushi kaha jayegi.Jindgi hain ye ise ehsaas kro pyar se bus ..Barna ye kat jyegi or ek yaad bnkr rah jayegi......Jo mile khushi se lete chalo barna jo mila bo bhi na jane kaha jyegaa jo mila h naseeb se barna wo bhi chala jyegaaOr ye pal ye khushi ye anshoo sapne sab yaad bankr rah jayege or ye jindgi bus yaad ban jyegivandana prajapati--DistricPanna m.p.9993464519- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए