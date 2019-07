मुमकिन नहीं है तुम्हे भूल जाना

{"_id":"5d30a47b8ebc3e6d1323a18d","slug":"prajapati-vp-mumkin-nhi-h-tumhe-bhul-jana","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0941\u092e\u0915\u093f\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948 \u0924\u0941\u092e\u094d\u0939\u0947 \u092d\u0942\u0932 \u091c\u093e\u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mumkin nhi Hain tumhe bhul JanaBahut kosis ki baad bhi nhi bhula payeJb building Kiya bhulane ki kosis budo ki trh mousam ki trh khusbu ki trh aaye tum hr PL yaadMumkin nhi h tumhe bhulanasapno me tumhara rhta h roj ana JanaHawO me ho fizao me hoJaha dekhu waha ho tumKese bhulau kese chipauMere Dil ke hr kone me ho tumMumkin nhi h ab lout ke JanaMumkin nhi h yaade mitanaMumkin nhi h ab dusre sapne sajaanaMumkin nhi h ab tumse door Jana tumse door Jana ho yakeen kabhi to hmko gle lganaMumkin nhi h ab tumko bhul panaMumkin nhi h ab tumse najare churanaMumkin nhi h ab Dil ko samjhnaa.......bandana prajapati distric Panna m.p.