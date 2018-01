{"_id":"59a1651e4f1c1b06218b4602","slug":"pradeep-srivastava-childhood","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u091a\u092a\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

बचपन

6 Views Like It

Jab se tum bichure ho, adhura sa ho gaya hoo,

Khojata hoo baar-2 apni hi aagosh me kahi na kahi,

Man manuhar karta hai bar-2,

Wapas aa jao phir se jiwan me,

Asphal ho jata hoo har baar,

Phir kabhi yu hi sochta hoo,

Mai adhura kaha hoo,

Tumhare saath bitaye gaye pal,

Ankit hai aaj bhi manas patal par,

Kaphi hai dhone ke liye,

Jiwan ke sesh pal,

Phir bhi kabhi sochata hoo,

Kitna achchha hota,

Yadi tum aaj bhi sath hote,

Mere kahi khoe hue BACHPAN



हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।



आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

Comments